Esiste davvero una batteria eterna | Il mistero del campanello di Oxford

In Inghilterra si conserva un campanello che funziona da più di centottant'anni anni senza mai fermarsi. L'apparecchio è alimentato da una batteria apparentemente eterna, installata nel 1840. Ecco perché il misterioso apparecchietto affascina così tanto gli scienziati contemporanei. Per capire come sia possibile che la batteria originale non si sia ancora scaricata, i ricercatori dovrebbero aprire il campanello inglese e analizzarlo, raccogliendo anche campioni del materiale interni all'alimentazione. Ma tutti hanno paura di distruggere o compromettere questo delicato pezzo di storia. Per chi suona la campanella? E, soprattutto, cosa la alimenta?

