Esame di maturità - Diteci la vostra sulla Ford Focus IV (Di mercoledì 6 luglio 2022) indubbio che la Ford Focus sia, nel nostro Paese, uno dei modelli più apprezzati della casa dell'Ovale blu. Da una generazione all'altra, questa berlina è sempre stata una delle più vendute nel suo segmento arrivando, talvolta, a mettere in ombra quella che viene ritenuta il punto di riferimento della categoria, ovvero sua maestà la Volkswagen Golf. Rispetto a quest'ultima, inoltre, alla Focus è riuscito di incrementare le vendite grazie anche alla versione familiare, che infatti è una delle più gettonate a differenza della tedesca. La quarta generazione della compatta è quella di cui ci occupiamo in questa sede. Arrivata nel 2018, rappresenta un significativo balzo in avanti rispetto alla serie precedente sul piano tecnico grazie alla nuova piattaforma. Lo stile della carrozzeria è equilibrato e particolare cura viene riposta nei ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 6 luglio 2022) indubbio che lasia, nel nostro Paese, uno dei modelli più apprezzati della casa dell'Ovale blu. Da una generazione all'altra, questa berlina è sempre stata una delle più vendute nel suo segmento arrivando, talvolta, a mettere in ombra quella che viene ritenuta il punto di riferimento della categoria, ovvero sua maestà la Volkswagen Golf. Rispetto a quest'ultima, inoltre, allaè riuscito di incrementare le vendite grazie anche alla versione familiare, che infatti è una delle più gettonate a differenza della tedesca. La quarta generazione della compatta è quella di cui ci occupiamo in questa sede. Arrivata nel 2018, rappresenta un significativo balzo in avanti rispetto alla serie precedente sul piano tecnico grazie alla nuova piattaforma. Lo stile della carrozzeria è equilibrato e particolare cura viene riposta nei ...

Annalisamiciel9 : Non provavo tutta questa adrenalina dall'esame di maturità #coldplay2023 - njrlouiss : @reppecccca ma anche non fare roba per l'esame di maturità o esami di recupero a settembre per i concerti sei un coglionazzo - Cabbot_ : Detto ciò, passiamo tutti gli anni di studio a stressarci l'anima e a sentirci dire che più alto è 'il voto' (di ma… - veneredirose : ma cosa vuol dire ?? se salti la maturità perdi l’anno non è che ridai l’esame il mese dopo ????? mio dio ma ce la fate - sigvoftimes : verissimo, ma l’esame di maturità non puoi saltarlo se non per necessità mediche -