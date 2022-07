Erogazione risorse per i familiari dei medici deceduti a causa del Covid, question time con Speranza (Di mercoledì 6 luglio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 6 luglio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Salute, Roberto Speranza (foto), risponderà a interrogazioni sui tempi e modalità di Erogazione delle risorse previste a favore dei familiari dei medici di medicina generale deceduti a causa del Covid-19 (Sportiello – M5S); sulle iniziative per la ripartizione e l’Erogazione delle risorse del fondo per il contrasto dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (Grande – Insieme per il futuro). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 6 luglio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 6 luglio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Salute, Roberto(foto), risponderà a interrogazioni sui tempi e modalità didellepreviste a favore deideidina generaledel-19 (Sportiello – M5S); sulle iniziative per la ripartizione e l’delledel fondo per il contrasto dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (Grande – Insieme per il futuro). L'articolo L'Opinionista.

