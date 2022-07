Ennio Morricone, chi era la moglie Maria Travia: “Il nostro segreto era la fedeltà” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Maria Travia è stata la compagna di vita e moglie di Ennio Morricone per oltre 63 anni. I due hanno formato una delle coppie più longeve e unite della storia dello spettacolo. Maria Travia nacque in Sicilia, a San Giorgio di Gioiosa Marea, il 31 dicembre del 1932. Dopo pochi mesi, la sua famiglia si trasferì a Roma e lei crebbe nella Capitale. Conobbe Morricone grazie all’amicizia con sua sorella. Quindi, nel 1950 fu coinvolta in un’incidente stradale ed Ennio restò al suo fianco per tutto il tempo della degenza. La coppia si sposò il 13 ottobre del 1956, quando il musicista stava iniziando a comporre le proprie prime opere, a partire dalla celebre Per un pugno di dollari. Maria restò al fianco di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022)è stata la compagna di vita ediper oltre 63 anni. I due hanno formato una delle coppie più longeve e unite della storia dello spettacolo.nacque in Sicilia, a San Giorgio di Gioiosa Marea, il 31 dicembre del 1932. Dopo pochi mesi, la sua famiglia si trasferì a Roma e lei crebbe nella Capitale. Conobbegrazie all’amicizia con sua sorella. Quindi, nel 1950 fu coinvolta in un’incidente stradale edrestò al suo fianco per tutto il tempo della degenza. La coppia si sposò il 13 ottobre del 1956, quando il musicista stava iniziando a comporre le proprie prime opere, a partire dalla celebre Per un pugno di dollari.restò al fianco di ...

