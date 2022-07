Ennio Morricone, 2 anni senza il grande maestro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Esattamente 2 anni fa ci lasciava Ennio Morricone. Il grande maestro ha segnato la storia del cinema con le sue colonne sonore divenute un cult vincendo, tra l’altro, 2 Oscar e 3 Golden Globe. Ha anche fatto la storia della musica italiana arrangiando pezzi storici degli anni 60? come “Sapore di sale “, “Il mondo” e “Abbronzatissima” “E? la Musica che sceglie le sue creature, i suoi compositori” Questa è una delle ultime dichiarazioni di Ennio Morricone. Un uomo che ha vissuto nelle musica per la musica rendendo con le sue note diversi film capolavori immortali. Una carriera lanciata e consacrata dallo spaghetti western e da un amico conosciuto alle elementari e poi ritrovato come Sergio Leone. È proprio da quell’incontro che è partita quella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Esattamente 2fa ci lasciava. Ilha segnato la storia del cinema con le sue colonne sonore divenute un cult vincendo, tra l’altro, 2 Oscar e 3 Golden Globe. Ha anche fatto la storia della musica italiana arrangiando pezzi storici degli60? come “Sapore di sale “, “Il mondo” e “Abbronzatissima” “E? la Musica che sceglie le sue creature, i suoi compositori” Questa è una delle ultime dichiarazioni di. Un uomo che ha vissuto nelle musica per la musica rendendo con le sue note diversi film capolavori immortali. Una carriera lanciata e consacrata dallo spaghetti western e da un amico conosciuto alle elementari e poi ritrovato come Sergio Leone. È proprio da quell’incontro che è partita quella ...

