Emirati Arabi, Amazon blocca le parole Lgbt. “Dobbiamo rispettare le leggi nei Paesi dove operiamo” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Cosa non si fa per soldi. Anche Amazon si deve inchinare al governo degli Emirati Arabi, decidendo di assecondare l’omofobia del Paese e il proprio profitto, anziché fare un passo indietro e ritirarsi dalla vendite di tutta la merce in quella nazione. Amazon ha deciso di limitare i risultati delle ricerche Lgbt negli Emirati Arabi Uniti dopo le decisioni del Governo“Dobbiamo rispettare le leggi dei Paesi in cui operiamo” la giustificazione di Amazon “Dobbiamo anche rispettare le leggi e i regolamenti locali dei Paesi in cui operiamo”, è stata questa la dichiarazione della portavoce di ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 6 luglio 2022) Cosa non si fa per soldi. Anchesi deve inchinare al governo degli, decidendo di assecondare l’omofobia del Paese e il proprio profitto, anziché fare un passo indietro e ritirarsi dalla vendite di tutta la merce in quella nazione.ha deciso di limitare i risultati delle ricerchenegliUniti dopo le decisioni del Governo“ledeiin cui” la giustificazione dianchelee i regolamenti locali deiin cui”, è stata questa la dichiarazione della portavoce di ...

danielapi62 : Impianti di dissalazione dell'acqua negli Emirati Arabi - We Build Value - npedelini : RT @AlienoGrigio17: @Giandom84354994 Infatti la ' Fisia Italimpianti' italiana ha risolto i problemi degli Emirati Arabi. In Italia circond… - Jenny92254302 : RT @MarcoAn64248061: @HoaraBorselli Mai sentito parlare, degli Emirati Arabi, di Dubai o di Abu Dhabi? Parlate a loro di siccità,quanti son… - S08789839 : RT @AlienoGrigio17: @Giandom84354994 Infatti la ' Fisia Italimpianti' italiana ha risolto i problemi degli Emirati Arabi. In Italia circond… - Roberto06332859 : @SeanFonnery Usano la tecnica del cloud seeding così come fanno, da anni, gli Emirati Arabi che hanno un clima desertico. -