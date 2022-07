Emily the Criminal: Aubrey Plaza diventa una truffatrice nel trailer del nuovo film (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nel trailer del nuovo film Emily The Criminal, l'attrice Aubrey Plaza diventa una truffatrice per risolvere i suoi problemi economici. Aubrey Plaza è la protagonista di Emily the Criminal, film in arrivo nei cinema americani il 12 agosto dopo la presentazione al Sundance film Festival, di cui è stato condiviso il trailer. Nel video si assiste a quello che accade a una giovane con problemi economici che accetta di compiere dei crimini pur di risolvere la sua situazione, scivolando in un tunnel pericoloso e all'insegna di inganni di ogni tipo. Il film Emily the Criminal ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 luglio 2022) NeldelThe, l'attriceunaper risolvere i suoi problemi economici.è la protagonista dithein arrivo nei cinema americani il 12 agosto dopo la presentazione al SundanceFestival, di cui è stato condiviso il. Nel video si assiste a quello che accade a una giovane con problemi economici che accetta di compiere dei crimini pur di risolvere la sua situazione, scivolando in un tunnel pericoloso e all'insegna di inganni di ogni tipo. Ilthe...

