Elliot Page: "Non avrei mai pensato che mi sarebbe piaciuta una foto del passaporto"

Elliot Page ha recentemente condiviso una foto con i fan, nella cui didascalia ha scritto: 'Non avrei mai pensato che mi sarebbe piaciuta una mia foto del passaporto'. Elliot Page adora la sua nuova foto del passaporto: la star di The Umbrella Academy ha recentemente scelto Instagram per condividere con i suoi 6 milioni di follower la fototessera scattata pochi giorni fa, la prima dopo la transizione. "Non avrei mai pensato che mi sarebbe piaciuta una foto del passaporto", ha scritto l'attore canadese nella didascalia dello scatto.

