Elezioni a maggio? Pronta la fregatura a Meloni | ecco il motivo “Prepariamo le barricate”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Giorgianon ci sta e annuncia che non arretrerà di un centimetro nell'accettare lo spostamento delledel 2023 al mese dicome sta pianificando una parte della politica italiana. “Se qualcuno, come leggo sui quotidiani, pensa di posticipare leper consentire al governo di fare 300 nomine nella partecipate statali, e non farle fare ad un governo che dovesse essere eletto dai cittadini, io sareia fare le” le parole della leader di Fratelli d'Italia da Strasburgo, a margine della sua visita al Parlamento europeo. Alla domanda se si andrà a votare col Rosatellum,ha risposto: “Non è il miglior sistema possibile ma meglio del proporzionale”. Sul vertice di centrodestra invece la ...

TuttOggi

STRASBURGO " "Se qualcuno, come leggo sui quotidiani, pensa di posticipare leper consentire al governo di fare 300 nomine nella partecipate statali, e non farle fare ad un governo che dovesse essere eletto dai cittadini, io sarei pronto a fare le barricate". ...'Se qualcuno pensa veramente, come ormai si dice apertamente, senza alcuna vergogna su alcuni quotidiani, di posticipare leper consentire al governo di fare 300 nomine nelle ... Meloni “Posticipare le elezioni a maggio Pronta alle barricate” STRASBURGO (ITALPRESS) – “Se qualcuno, come leggo sui quotidiani, pensa di posticipare le elezioni a maggio per consentire al governo di fare 300 nomine nella partecipate statali, e non farle fare ad ...Situazione cristallizzata. Tutto fermo. Salvo colpi di scena, né Giuseppe Conte né Matteo Salvini staccheranno la spina all'esecutivo di larghe intese. E, quindi, seppur con un cammino non facile e co ...