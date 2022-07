Edoardo Tavassi che lavoro fa? Dopo l’Isola svela tutto, ritorno al passato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Edoardo Tavassi è stato uno dei grandi protagonisti dell’Isola dei Famosi, ma sapete che tipo di lavoro fa? Scopriamolo. l’Isola dei Famosi è terminata ormai da qualche settimana eppure il naufrago romano resta ancora oggi uno dei protagonisti assoluti di questa edizione che ha visto trionfare Nicolas Vaporidis, quello che però ancora tutti continuano a Leggi su youmovies (Di mercoledì 6 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stato uno dei grandi protagonisti deldei Famosi, ma sapete che tipo difa? Scopriamolo.dei Famosi è terminata ormai da qualche settimana eppure il naufrago romano resta ancora oggi uno dei protagonisti assoluti di questa edizione che ha visto trionfare Nicolas Vaporidis, quello che però ancora tutti continuano a

Pubblicità

Francisella13 : Mi piacerebbe vedere Jessica con Edoardo Tavassi. Per me sarebbero una bella coppia #jerù - zazoomblog : Edoardo Tavassi: sai il suo strano lavoro? Da non credere - #Edoardo #Tavassi: #strano #lavoro? - CorriereCitta : Edoardo Tavassi: dopo l’Isola dei Famosi fa il provino per LOL Chi Ride è Fuori - fanpage : Potrebbe essere proprio Edoardo uno dei protagonisti della prossima stagione di LOL 3 ?? - Novella_2000 : Ex naufrago dell'ultima edizione de L'Isola verso il cast della terza stagione di LOL -