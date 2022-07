È stata scoperta una grande organizzazione criminale che gestiva il traffico di migranti attraverso il Canale della Manica

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Un’operazione di polizia che ha coinvolto diversi paesi europei hauna grossacheildiil: aiveniva fatto attraversare ilin imbarcazioni di fortuna per raggiungere il

Pubblicità

ilpost : È stata scoperta una grande organizzazione criminale che gestiva il traffico di migranti attraverso il Canale della… - nicolaPalumbo00 : RT @ragusaoggi: Scoperta una nuova specie di tartaruga gigante nella tomba di una grotta siciliana: è stata chiamata “solitudo sicula” http… - LaNotiziaQuoti : Un’evasione da 1,9 milioni di euro nel commercio di prodotti petroliferi è stata scoperta in Umbria, ma coinvolge v… - AGR_web : Scoperta una Testuggine gigante in una tomba di una grotta siciliana La nuova specie è stata chiamata ‘Solitudo sic… - comisonews : Sono conosciuti resti sia nel Ragusano sia nella zona di Alcamo, esposti rispettivamente al Museo Civico di Storia… -

...in un'azienda tessile cinese di Prato portando poi alla...del costo del lavoro - spiegano gli investigatori -servito a ...una commessa prevista dal commissario straordinario con cui...L'Italia in movimento alladel Mezzogiorno" che si... Ma il convegnol'occasione anche per parlare di altri temi, ...