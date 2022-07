È Rihanna la miliardaria più giovane degli Stati Uniti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nella classifica di Forbes delle miliardarie che si sono costruite da sole la loro fortuna (e non l'hanno semplicemente ereditata), la cantante di Umbrella è in assoluto la più giovane. Ma il successo non la ferma: «Il mio impero crescerà», promette. Anche perché ora ha pure un figlio da mantenere Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nella classifica di Forbes delle miliardarie che si sono costruite da sole la loro fortuna (e non l'hanno semplicemente ereditata), la cantante di Umbrella è in assoluto la più. Ma il successo non la ferma: «Il mio impero crescerà», promette. Anche perché ora ha pure un figlio da mantenere

