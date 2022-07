“E adesso questa chi è?”. Eros Ramazzotti, bollori nella villa al mare: il gossip estivo vola (Di mercoledì 6 luglio 2022) Chi è la nuova compagna di Eros Ramazzotti? La domanda sorge spontanea, soprattutto dopo le foto che lo ritraggono al mare con la donna misteriosa. I due sono stati paparazzati a Mykonos, nella stessa location dell’anno scorso. All’epoca Eros smentì, dicendo che si trattava soltanto di un’amica. Però adesso la vicenda è aa dir poco ridondante. Ed eccolo il cantante romano, nella medesima villa greca e con una compagnia sì nuova, ma ancora una volta misteriosa. Ci ha pensato Signorini a dare i “la” alla vicenda, pubblicando su Chi Magazine gli scatti che lo vedono in atteggiamenti molto intimi con la donna in questione. Chi Magazine, dopo aver immortalato l’ex marito di Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, ha raccontato che Eros ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Chi è la nuova compagna di? La domanda sorge spontanea, soprattutto dopo le foto che lo ritraggono alcon la donna misteriosa. I due sono stati paparazzati a Mykonos,stessa location dell’anno scorso. All’epocasmentì, dicendo che si trattava soltanto di un’amica. Peròla vicenda è aa dir poco ridondante. Ed eccolo il cantante romano,medesimagreca e con una compagnia sì nuova, ma ancora una volta misteriosa. Ci ha pensato Signorini a dare i “la” alla vicenda, pubblicando su Chi Magazine gli scatti che lo vedono in atteggiamenti molto intimi con la donna in questione. Chi Magazine, dopo aver immortalato l’ex marito di Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, ha raccontato che...

