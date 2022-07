Dybala | ulteriori contatti | ADL chiama l’agente per capire le richieste

Pubblicità

tuttonapoli : Napoli-Dybala, Cdm alimenta il sogno: 'Ci sono stati ulteriori contatti' - giastevenz : @SantucciFulvio Se costretto a scegliere io avrei scelto Dybala nonostante preferisca Lukaku. Mi spiego: Dybala ha… - AConan_Doyle : @ciampeeldiez @andrea3658 Buonasera Rispondevamo a chi si riferiva ad una 'falsa trattativa' Confermiamo che si son… - MarcoYera : @MarSnaaaa @cesololinter194 Ci sono costi ulteriori per agenti, più un corposo bonus alla firma. Non sono robe da 1… - Mauallegro : RT @LaLuciM: 'È inutile fare un rinnovo al rialzo che carica di ulteriori costi quello zaino, solo per avere un nome piuttosto che un altro… -

Tutto Napoli

...I nomi più caldi nella lista dei calciatori svincolati quest'estate sono quelli di Pauloin ... il Napoli avrebbe effettuato un sondaggio, alimentato negli ultimi giorni concontatti . ...... come detto, hanno voglia che il tutto si risolva prima possibile per non alimentare... BelottiBerardi Tutto è in divenire. La trattativa bolle, si stringerà. Ma ci vuole pazienza. ... Napoli-Dybala, Cdm alimenta il sogno: "Ci sono stati ulteriori contatti" Paulo Dybala, attaccante ex Juventus, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, è finito nel mirino anche del Napoli di Aurelio De Laurentiis.L’argentino resta un obiettivo di mercato anche se non facile. Il tecnico: «Non ci nascondiamo anche se il Milan parte favorito» ...