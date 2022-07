Dybala | Bargiggia duro su Marotta | Le sue sono bugie strategiche Lo ha scaricato soltanto perché è entrato nella fase delicata

Pubblicità

Pall_Gonfiato : Dybala, Bargiggia duro su Marotta: 'Le sue sono bugie strategiche. Lo ha scaricato soltanto perché è entrato nella… - FG57410827 : @Paolo_Bargiggia @PauDybala_JR @juventusfc @Inter Nessuno al mondo adesso sospetta che Dybala vada all'inter - Ennio02579159 : @Paolo_Bargiggia @PauDybala_JR @juventusfc @Inter Dybala all'Inter, darà più problemi che soluzioni. Lui dovrebbe g… - gieffe79 : @gaetpoli12 @Paolo_Bargiggia @PauDybala_JR @juventusfc @Inter Svalutarli perché hanno ancora un anno di contratto t… - Vinc881 : @JV95X @Paolo_Bargiggia @PauDybala_JR @juventusfc @Inter Svalutare nel senso, che se annuncia Dybala o apre Ancor d… -

... nel giorno dell'inizio della nuova stagione interista, Paolosu twitter. L'esperto di ... ' Svalutare nel senso, che se annunciao apre Ancor di più, Sanchez ha il coltello dalla parte ...A '1 Football Club', programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo, giornalista esperto di calciomercato: Ronaldo eal Napoli Quale sarà il futuro di, accostato anche al Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ..."Già il club deve cercare di rinnovare Koulibaly e non credo che prenderà un giocatore con lo stesso ingaggio del senegalese".Paulo Dybala aspetta, in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. “ Dybala rappresenta, rappresentava, un’opportunità ”. Con queste parole Giuseppe Marotta ha temporaneamente messo in stand b ...