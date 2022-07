Dybala all'Inter, ancora tutto fermo: cosa blocca i nerazzurri (Di mercoledì 6 luglio 2022) La missione, ad oggi, non sta risultando affatto semplice visto che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Sanchez sta rifiutando ogni destinazione perché intenzionato a giocare in una top lega, ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 6 luglio 2022) La missione, ad oggi, non sta risultando affatto semplice visto che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Sanchez sta rifiutando ogni destinazione perché intenzionato a giocare in una top lega, ...

Pubblicità

GoalItalia : Lautaro ? Lukaku ? Dzeko ? Correa ? Sanchez ? Pinamonti ? #Dybala all'Inter? Non c'è spazio (per ora) ? - GoalItalia : 'Dybala rappresenta... rappresentava un'opportunità' Marotta chiude all'arrivo dell'argentino: 'Davanti siamo a po… - Gazzetta_it : Derby per #Dybala: all'Inter serve tempo e il Milan... #calciomercato - newsdasporto : Bellissimo vedere come gli interisti abbiano idolatrato Sanchez per il campionato scorso ed il goal vittoria in sup… - newsdasporto : Non c'è più posto per #Dybala all'Inter è arrivato lo scaldabagno a chiudere la porta ... in tutti i sensi! -