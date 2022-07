Due hair look boho-chic perfetti anche per le occasioni eleganti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Per la visita al Museo Dalì di Girona, Catalogna, le figlie di Re Felipe VI e Letizia di Spagna scelgono due look folk chic romantici e moderni allo stesso tempo. Sempre più icone di stile e di bellezza, le due principesse si distinguono nel look e nelle pettinature mantenendo l’aplomb elegante e minimalista che richiedono i codici dello stile nelle famiglie reali. A sinistra la principessa Sofia e a destra la principessa erede al trono Leonor. (Getty Images) Leggi anche › Principesse influencer beauty: le under 20 dal sangue blu da tenere d’occhio Un compito non facile per due ragazze di 15 e 16 anni, ma perfettamente riuscito grazie allo styling boho contemporaneo che valorizza le chiome ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 6 luglio 2022) Per la visita al Museo Dalì di Girona, Catalogna, le figlie di Re Felipe VI e Letizia di Spagna scelgono duefolkromantici e moderni allo stesso tempo. Sempre più icone di stile e di bellezza, le due principesse si distinguono nele nelle pettinature mantenendo l’aplomb elegante e minimalista che richiedono i codici dello stile nelle famiglie reali. A sinistra la principessa Sofia e a destra la principessa erede al trono Leonor. (Getty Images) Leggi› Principesse influencer beauty: le under 20 dal sangue blu da tenere d’occhio Un compito non facile per due ragazze di 15 e 16 anni, ma perfettamente riuscito grazie allo stylingcontemporaneo che valorizza le chiome ...

Pubblicità

f00tpr1nt : @FQMagazineit Se vuole alzare due scudi c’è OnlyFans che rende meglio di Instagram per questi business pruriginosi #hair #bondage #sadomaso - CRALTLC : Wellness Power Club In previsione della NUOVA APERTURAdel settore acqua e benessere con due piscine - spa - beauty… - Ilikepuglia : Sono state due serate spettacolari a #gallipoli per il #battitilive di #radionorba. Il trucco? Di… - jjminyu : buongiorno,, ? oggi mi sono svegliata in purple hair mancazione, quindi vi beccate due fotine -ed un possibile spam… - NicolKookie97 : RT @218VLOGS: Sono troppo belli, con quei fluffly hair entrambi, i sorrisi, gli occhietti, loro due, proprio i più belli e il mio cuore è t… -