Droni e sicurezza degli spazi aerei. Siamo messi male (Di mercoledì 6 luglio 2022) Non avrebbe dovuto essere la tragedia accaduta sulla Marmolada a dimostrare – ce ne fosse ancora bisogno – che determinati lavori è meglio se li facciamo fare ai Droni, come non dovevano essere i concerti dei Maneskin e il Jova Beach Party a dimostrare che le persone vorrebbero poter utilizzare i loro dronetti (intesi come Droni che pesano poco più di un paio d'etti), anche nelle occasioni nelle quali la bacchetta per farsi i selfie è molto limitata. Stupisce comunque la comunicazione data all'indomani di entrambi gli eventi citati, che ci siano state una decina di intercettazioni, anche perché, oltre a sembrarci un numero davvero alto, è praticamente impossibile dimostrare che non sia vero. Anche perché, volendo ballare, divertirsi, magari abbracciare il nostro partner, io a un concerto non porterei mai un drone, sarebbe un terzo incomodo che mi ...

