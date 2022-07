Dramma della solitudine, donna morta in casa da tre settimane: 'Aveva chiesto aiuto ai servizi sociali' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un nuovo Dramma della solitudine , questa volta a Brescia . Una donna di 55 anni è stata trovata morta nella casa in cui viveva da sola . Il decesso risale ad almeno tre settimane fa. Leggi anche > ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un nuovo, questa volta a Brescia . Unadi 55 anni è stata trovatanellain cui viveva da sola . Il decesso risale ad almeno trefa. Leggi anche > ...

