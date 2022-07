Draghi - Conte, il documento consegnato al premier: 'C'è profondo disagio' - Politica - quotidiano.net (Di mercoledì 6 luglio 2022) Giuseppe Conte ha incontrato Mario Draghi a Palazzo Chigi Roma, 6 luglio 2022 - Durante l'incontro, che si è svolto a Palazzo Chigi, con il premier Mario Draghi, il leader del M5s Giuseppe Conte ha ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Giuseppeha incontrato Marioa Palazzo Chigi Roma, 6 luglio 2022 - Durante l'incontro, che si è svolto a Palazzo Chigi, con ilMario, il leader del M5s Giuseppeha ...

Pubblicità

Linkiesta : Così l’Avvocato del popolo ha elevato le voci sulla sua inadeguatezza al rango di questione internazionale Dopo av… - TgLa7 : #M5s: in Consiglio nazionale prevale scelta di restare al #governo, ma con alcune richieste che verranno presentate… - Giorgiolaporta : Dopo #Draghi che decide se #Conte debba o non debba stare nel #M5S, adesso #Franceschini del #Pd stringe il cappio:… - RaffaellaP6 : RT @AndreaGressani: @dottorbarbieri E' quindi evidente che o gli ordini sono stati fatti in modo scriteriato e quindi hanno creato un danno… - Brebo03113044 : RT @VeroDeRomanis: #Conte a #Draghi 'scostamento e lotta disuguaglianze'. Presidente, 1 domanda: con tassi che salgono, non c'è rischio… -