Doppio tampone molecolare prima della partenza e quarantena all’arrivo fino a 14 giorni: la Cina si blinda contro il Covid (Di mercoledì 6 luglio 2022) In Cina l’emergenza Covid non è mai finita. Sono ancora severissime infatti le regole per entrare nel paese a testimonianza di un’allerta che si mantiene a livelli altissimi. E sul fronte della precauzione lo Stato non vuole abbassare la guardia evitando quanto più possibile le possibilità di contagio. Quali sono le regole Covid per viaggiare in Cina Ma quali sono le disposizioni per chi deve recarsi in Cina o magari farvi ritorno dall’Italia? Le restrizioni in questo caso sono molto severe come detto e sono state aggiornate di recente. Queste includono una serie di test prima della partenza per rilevare l’eventuale contagio dal Covid-19 e una quarantena che può arrivare anche fino a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Inl’emergenzanon è mai finita. Sono ancora severissime infatti le regole per entrare nel paese a testimonianza di un’allerta che si mantiene a livelli altissimi. E sul fronteprecauzione lo Stato non vuole abbassare la guardia evitando quanto più possibile le possibilità di contagio. Quali sono le regoleper viaggiare inMa quali sono le disposizioni per chi deve recarsi ino magari farvi ritorno dall’Italia? Le restrizioni in questo caso sono molto severe come detto e sono state aggiornate di recente. Queste includono una serie di testper rilevare l’eventuale contagio dal-19 e unache può arrivare anchea ...

Pubblicità

CorriereCitta : Doppio tampone molecolare prima della partenza e quarantena all’arrivo fino a 14 giorni: la Cina si blinda contro i… - Whitewool81 : Noto che 'non capire un cazzo' fa parte della nuova normalità... Doppio tampone, gente incartata dalla testa ai pie… - gabriele_m88 : @i_ponzo Scusa ma in che periodo 2020 o 2021 che regole avevi con i tamponi? Perché nel 2020 ci voleva il doppio ta… - pentagram54 : RT @SaverioMascaro: E UN DOPPIO BRINDISI A CHI NON HA FATTO NEANCHE UN TAMPONE ?????????????????? - SaverioMascaro : E UN DOPPIO BRINDISI A CHI NON HA FATTO NEANCHE UN TAMPONE ?????????????????? -