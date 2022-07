**Dl Aiuti: verso rinvio seduta Camera alle 14** (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Prosegue il confronto all'interno della maggioranza per trovare un accordo sul decreto legge Aiuti e arrivare all'approvazione in prima lettura anche senza far ricorso alla fiducia. L'Aula della Camera è convocata per le 9.30, ma l'esame del provvedimento potrebbe slittare alle 14, proprio per favorire un'intesa. Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Prosegue il confronto all'interno della maggioranza per trovare un accordo sul decreto leggee arrivare all'approvazione in prima lettura anche senza far ricorso alla fiducia. L'Aula dellaè convocata per le 9.30, ma l'esame del provvedimento potrebbe slittare14, proprio per favorire un'intesa.

