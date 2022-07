**Dl aiuti: in corso Capigruppo Camera, si va verso la fiducia** (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Secondo quanto si apprende, si va verso la richiesta della fiducia sul decreto aiuti, in discussione alla Camera. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, potrebbe chiedere la fiducia già alla ripresa dei lavori dell'Aula, al termine della Conferenza dei Capigruppo che è ancora in corso. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Secondo quanto si apprende, si vala richiesta della fiducia sul decreto, in discussione alla. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, potrebbe chiedere la fiducia già alla ripresa dei lavori dell'Aula, al termine della Conferenza deiche è ancora in

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il Superbonus blocca il dl aiuti, tutti per la fiducia tranne i 5s. Palazzo Chigi: 'Totale apertura al dialogo ma c… - RaphaelRaduzzi : I relatori di maggioranza del dl Aiuti son venuti a farci vedere l'emendamento che propongono su multe per over50 p… - marattin : È appena stato approvato il mio emendamento al DL Aiuti che rende più facile e meno burocratico rateizzare i debiti… - ariolele : RT @TwittGiorgio: Dl Aiuti, oggi può cadere il governo. Caos maggioranza, Lega contro il Pd: '15 miliardi in fumo' - fabriziox23 : RT @TwittGiorgio: Dl Aiuti, oggi può cadere il governo. Caos maggioranza, Lega contro il Pd: '15 miliardi in fumo' -