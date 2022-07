Dl Aiuti: governo chiede rinvio seduta, lancio di fascicoli da banchi Fdi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - lancio di fascicoli dai banchi di Fratelli d'Italia dopo che il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha chiesto di rinviare alle 14 la seduta della Camera, con al primo punto all'ordine del giorno l'esame del decreto legge Aiuti. La vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, presidente di turno dell'Assemblea, ha richiamato all'ordine i deputati di Fdi Monica Ciaburro, Paola Frassinetti, Riccardo Zucconi e Paolo Trancassini. "Vi vedo abbastanza effervescenti -ha affermato quest'ultimo rivolgendosi ai banchi del centrosinistra- e non credo che sia soltanto perchè l'onorevole Fiano tema che noi battiamo il suo precedente record di lancio del fascicolo, che detiene dalla Finanziaria di tre anni fa, quando andò ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) -didaidi Fratelli d'Italia dopo che il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha chiesto di rinviare alle 14 ladella Camera, con al primo punto all'ordine del giorno l'esame del decreto legge. La vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, presidente di turno dell'Assemblea, ha richiamato all'ordine i deputati di Fdi Monica Ciaburro, Paola Frassinetti, Riccardo Zucconi e Paolo Trancassini. "Vi vedo abbastanza effervescenti -ha affermato quest'ultimo rivolgendosi aidel centrosinistra- e non credo che sia soltanto perchè l'onorevole Fiano tema che noi battiamo il suo precedente record didel fascicolo, che detiene dalla Finanziaria di tre anni fa, quando andò ...

