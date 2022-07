Diego Fusaro incastra Mario Draghi: lui e Erdogan... una foto imbarazzante | Guarda (Di mercoledì 6 luglio 2022) Spesso e volentieri, Diego Fusaro si produce in tweet irriferibili e in attacchi senza alcun diritto di cittadinanza. Prima no-vax, ora anti-Nato e contro Volodymyr Zelensky, il filosofo ha sempre attaccato Mario Draghi, il premier ed ex mister Bce. In particolare lo ha attaccato per il suo ruolo di banchiere. E che banchiere. Già, Fusaro - filosofo che si dice marxista e che mixa con disinvoltura elementi del più inquietante populismo - le banche le disprezza. Però, in questo caso, bisogna dargli atto del fatto che una certa discrepanza, eufemismo, tra quel che pensava un tempo Draghi di Erdogan e quel che ha detto poche ore fa, non può che saltare all'occhio. Già, le cose cambiano, iniziano le guerre, e la realpolitik resta sempre la realpolitik. Procediamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Spesso e volentieri,si produce in tweet irriferibili e in attacchi senza alcun diritto di cittadinanza. Prima no-vax, ora anti-Nato e contro Volodymyr Zelensky, il filosofo ha sempre attaccato, il premier ed ex mister Bce. In particolare lo ha attaccato per il suo ruolo di banchiere. E che banchiere. Già,- filosofo che si dice marxista e che mixa con disinvoltura elementi del più inquietante populismo - le banche le disprezza. Però, in questo caso, bisogna dargli atto del fatto che una certa discrepanza, eufemismo, tra quel che pensava un tempodie quel che ha detto poche ore fa, non può che saltare all'occhio. Già, le cose cambiano, iniziano le guerre, e la realpolitik resta sempre la realpolitik. Procediamo ...

Pubblicità

Spacettf : RT @byoblu: Nel summit di Madrid, la NATO ha precisato quelli che saranno i suoi scopi nell’immediato e sul lungo termine: l’alleanza atlan… - TommyBrain : Byoblu:La NATO a Madrid segnala che le emergenze non sono finite… – Controvento di Diego Fusaro - IacobellisT : Byoblu:La NATO a Madrid segnala che le emergenze non sono finite… – Controvento di Diego Fusaro - TommyBrain : Byoblu:La NATO a Madrid segnala che le emergenze non sono finite… – Controvento di Diego Fusaro - IacobellisT : Byoblu:La NATO a Madrid segnala che le emergenze non sono finite… – Controvento di Diego Fusaro -