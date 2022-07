Di Marzio: Koulibaly ha resistenze a vestire una maglia italiana diversa dal Napoli (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tormentone Koulibaly. Gianluca Di Marzio ha dichiarato che l’incontro di questa sera della Juventus con l’agente Ramadani non ha riguardato solo Koulibaly ma anche Milenkovic. «La Juventus prova a sondare il terreno per l’eventuale partenza di De Ligt. L’operazione Koulibaly alla Juventus è molto complessa per ovvie ragioni. Il calciatore ha molte resistenze a vestire una maglia italiana diversa dal Napoli. Non dimentichiamo che Higuain andò via perché c’era la clausola. Il Napoli non venderebbe facilmente Kalidou alla Juventus. E poi il giocatore aveva dato il proprio gradimento al Barcellona. E un’operazione complessa». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tormentone. Gianluca Diha dichiarato che l’incontro di questa sera della Juventus con l’agente Ramadani non ha riguardato soloma anche Milenkovic. «La Juventus prova a sondare il terreno per l’eventuale partenza di De Ligt. L’operazionealla Juventus è molto complessa per ovvie ragioni. Il calciatore ha molteunadal. Non dimentichiamo che Higuain andò via perché c’era la clausola. Ilnon venderebbe facilmente Kalidou alla Juventus. E poi il giocatore aveva dato il proprio gradimento al Barcellona. E un’operazione complessa». L'articolo ilsta.

Pubblicità

napolista : Di Marzio: Koulibaly ha resistenze a vestire una maglia italiana diversa dal Napoli «La Juve con Ramadani ha parla… - MarcelloVillani : La juve ci prova forte per Koulibaly e Zaniolo ma Di Marzio non vuole !!! Chi la spunterà ?????????? - Vincenzo140893 : RT @NonSoloJuve: ??”#Koulibaly ha molta resistenza a vestire una maglia diversa da quella del Napoli in Italia. Non c’è una clausola, quindi… - Tiarossi2 : RT @NonSoloJuve: ??”#Koulibaly ha molta resistenza a vestire una maglia diversa da quella del Napoli in Italia. Non c’è una clausola, quindi… - NonSoloJuve : ??”#Koulibaly ha molta resistenza a vestire una maglia diversa da quella del Napoli in Italia. Non c’è una clausola,… -