Di Maria – Juventus: cosa può dare il fantasista argentino (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo una lunga ed estenuante trattativa sembra finalmente essere arrivato il momento in cui Di Maria e la Juventus si legheranno a vicenda. L’argentino sbarcherà a Torino, tra qualche giorno ci sarà l’ufficialità assieme a Pogba. La carriera dell’ex PSG la conosciamo tutti, ma in molti si chiedono cosa può ancora dare questo formidabile fantasista alla Juventus. L’argentino non si discute, la sua classe così come la grande esperienza internazionale torneranno utili ai bianconeri. Di Maria – Juventus: qualità e rifinitura in arrivo? Tra i migliori assistman degli ultimi anni, sicuramente la miglior ala d’attacco dell’ultimo decennio. I numeri dell’argentino parlano chiaro, nella sola esperienza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo una lunga ed estenuante trattativa sembra finalmente essere arrivato il momento in cui Die lasi legheranno a vicenda. L’sbarcherà a Torino, tra qualche giorno ci sarà l’ufficialità assieme a Pogba. La carriera dell’ex PSG la conosciamo tutti, ma in molti si chiedonopuò ancoraquesto formidabilealla. L’non si discute, la sua classe così come la grande esperienza internazionale torneranno utili ai bianconeri. Di: qualità e rifinitura in arrivo? Tra i migliori assistman degli ultimi anni, sicuramente la miglior ala d’attacco dell’ultimo decennio. I numeri dell’parlano chiaro, nella sola esperienza ...

