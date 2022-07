De Zerbi lascia lo Shakhtar Donetsk | risolto il contratto

Pubblicità

E' ufficiale: Paolo Bianco, ex difensore tra le altre del Sassuolo, ha deciso di lasciare il ruolo all'interno dello staff di Roberto Dee di approdare alla Juventus, dove entra nel team che assiste Massimiliano Allegri . Dopo i rinforzi sul campo, dunque, per il tecnico livornese arriva anche un nuovo collaboratore tecnico, che ......De"Ci siamo sentiti per salutarci e per comunicargli la mia scelta ho bisogno di prendere anche tempo per la mia famiglia. Poi venuto fuori Brescia e non potevo dire di no. Cosa mil'... Juventus, ufficiale: Paolo Bianco lascia lo staff di De Zerbi ed entra in quello di Allegri L’ex centrocampista del Monza Filippo Pensalfini (61 presenze tra il 2002 e il 2004 in C2), ha lasciato dopo sette anni, da allenatore, le giovanili del Sassuolo, club in cui è stato protagonista, da ...E’ ufficiale: Paolo Bianco, ex difensore tra le altre del Sassuolo, ha deciso di lasciare il ruolo all’interno dello staff di Roberto De Zerbi e di approdare alla Juventus, dove entra nel team che ass ...