De Security a meme | ecco chi è l’amico di Fedez diventato virale “grazie” ad una canzone di Paky

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Impossibile non averlo visto sui social negli ultimi giorni: capelli lunghi e barba sale e pepe, giubbino giallo fluo ed espressione contrariata. È apparso anche tra le stories die per questo Selvaggia Lucarelli lo ha attaccato. Ieriha incontrato l’uomo che in pochissimo tempo è; stiamo parlando dell’addetto alla sicurezza che èpiù famoso degli artisti che si sono esibiti sul palco del ‘LoveMi’, dove quel giorno lavorava. In molti però ne conoscono solo l’espressione di disappunto diventata ormai, malo conosceme. L’addetto alla sicurezza si chiama Ivano Monzani, lavora e vive a Milano e ama la musica rock e l’heavy metal. Lavora come steward da diverso tempo e di concerti ...

MiragliaIlenia : @Adnkronos Sinceramente il tutto mi sembra un pò esagerato, poteva evitare di rispondere come la lucarelli poteva e… - ssolskeen : Il tipo della security diventato meme mi fa crepare, ma a parte gli scherzi io sono seriamente scioccata dalla fras… - lentomaviulento : Mi pare superfluo dire che il meme del tipo della security ha già rotto il cazzo -

Perché l'addetto alla sicurezza è diventato virale Professione Guardia della sicurezza e idolo del web. In pochissimo tempo, Ivano è diventato un meme vivente, raccogliendo milioni di visualizzazioni su social media.