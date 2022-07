Pubblicità

Così il sindaco di Ravenna e Presidente dell'Michele de, presentando l'Assemblea delle Province d'Italia, in programma per il 13 e 14 luglio a Ravenna. Scuola, infrastrutture, politiche ...Aprirà il programma di lavori l'intervento del Presidente dell'e sindaco di Ravenna Michele de, con la presenza di delegati da tutta Italia, rappresentanti del governo, presidenti di ... De Pascale (Upi): "Grave errore eliminare giunte provinciali, si lavora solo in squadra" “Province, Italia: visioni e sfide per disegnare la nuova agenda politica della provincia italiana” è il titolo dell’Assemblea, che sarà aperta dall’intervento del Presidente dell’UPI Michele de ...(Agenzia Vista) Roma, 06 luglio 2022 'Dopo la riforma delle Province c'è un vulnus a cui si deve porre rimedio. È stato un errore eliminare le ...