De Ligt, non c’è solo la Premier: pronta l’offerta per convincere la Juve (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Juve si trova a dover gestire Matthijs De Ligt. Il futuro del giocatore olandese è ancora tutto da decifrare, ma c’è un’altra squadra pronta all’affondo. Il futuro di Matthijs De Ligt sembra sempre più lontano da Torino. La sua partenza pare sempre più plausibile, soprattutto dopo le parole rilasciate dallo stesso difensore qualche settimana fa, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Lasi trova a dover gestire Matthijs De. Il futuro del giocatore olandese è ancora tutto da decifrare, ma c’è un’altra squadraall’affondo. Il futuro di Matthijs Desembra sempre più lontano da Torino. La sua partenza pare sempre più plausibile, soprattutto dopo le parole rilasciate dallo stesso difensore qualche settimana fa, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Non solo il @ChelseaFC: primi contatti approfonditi del @FCBayern per #DeLigt - G_Sciarrettasr : Zaniolo non ha alcun accordo con la Juve che deve cedere De Ligt e trattare Morata. Però voi continuate a cascare n… - rajonee09 : Se mai un dirigente della Juve dovesse vendere de Ligt a meno di Skriniar, andrebbe preso e licenziato 30secondi do… - mik__ka : @Iux2410 E certo. Neanche esiste la trattativa. Il vero tema da prima pagina è: perché non riusciamo a vendere De L… - majkaiso22 : @capuanogio Ok allora per de ligt non si scenda dai 120 milioni. Per valore del giocatore e per anni di contratto residui -