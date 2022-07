De Ligt Bayern Monaco, rumors dalla Germania: accordo tra il club e il difensore! (Di mercoledì 6 luglio 2022) De Ligt Bayern Monaco, rumors dalla Germania su un possibile passaggio del difensore in Baviera: ci sarebbe l’accordo Arrivano ulteriori conferme sull’interesse del Bayern Monaco per Matthijs De Ligt. Il club bavarese vuole fortemente portare il centrale olandese alla corte di Nagelsmann. Secondo quanto riportato da Sky Germania, nella giornata di ieri ci sarebbe stato già un incontro tra l’entourage del giocatore e alcuni esponenti del club. accordo totale tra le parti già raggiunto, mentre l’ultima offerta dei bavaresi sarebbe di 70 milioni di euro, considerati pochi dalla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Desu un possibile passaggio del difensore in Baviera: ci sarebbe l’Arrivano ulteriori conferme sull’interesse delper Matthijs De. Ilbavarese vuole fortemente portare il centrale olandese alla corte di Nagelsmann. Secondo quanto riportato da Sky, nella giornata di ieri ci sarebbe stato già un incontro tra l’entourage del giocatore e alcuni esponenti deltotale tra le parti già raggiunto, mentre l’ultima offerta dei bavaresi sarebbe di 70 milioni di euro, considerati pochiJuventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

