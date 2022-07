Dayane Mello e Soleil Sorge esagerano durante la festa e si baciano in bocca: la foto (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si è tenuta nella notte di lunedì e martedì la festa di compleanno di Soleil Sorge. L'influencer ha invitato solo i suoi amici più stretti, lasciando intendere che non ci fosse spazio per nessun altro. Ma proprio alla festa accade qualcosa di inaspettato con Dayane Mello. Il 5 Luglio, Soleil Sorge ha compiuto 28 anni e lo ha fatto in grande stile. Una festa 'segreta' a Gallipoli in una location mozzafiato. Tutto è stato curato nei minimi dettagli, è evidente che Soleil ci teneva molto a rendere questa serata veramente magica. La partecipazione al Grande Fratello Vip per Soleil Sorge si è rivelata una miniera d'oro. Grazie alla presenza sul piccolo schermo e il suo carattere ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si è tenuta nella notte di lunedì e martedì ladi compleanno di. L'influencer ha invitato solo i suoi amici più stretti, lasciando intendere che non ci fosse spazio per nessun altro. Ma proprio allaaccade qualcosa di inaspettato con. Il 5 Luglio,ha compiuto 28 anni e lo ha fatto in grande stile. Una'segreta' a Gallipoli in una location mozzafiato. Tutto è stato curato nei minimi dettagli, è evidente checi teneva molto a rendere questa serata veramente magica. La partecipazione al Grande Fratello Vip persi è rivelata una miniera d'oro. Grazie alla presenza sul piccolo schermo e il suo carattere ...

