Dario Benedetto | il peggior rigore nella storia del calcio | choc al Boca Juniors | Video

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Forse, ildi tutti i tempi. Il poco ambito e immaginario premio se lo aggiudica, attaccante del, incappato in una serata che orribile è dir poco. Anche perché i suoi errori sono costati agli argentini l'eliminazione dalla Copa Libertardores, concedendo ai brasiliani del Corinthias di accedere al turno successivo. All'andata in Brasile era finita 0-0, alla Bombonera insomma per ill'opportunità era perfetta. Ma niente, la possibilità di qualificarsi ai quarti è naufragata ai rigori, dopo un altro 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari. Dunque, eccoci a. Il punto è che di rigori ne ha falliti due: il primo durante la partita, una mezza ciabattata, per quanto ...

yuki_moe_moe_ : RT @posta_sports: Dario Ismael Benedetto - Yass_HZ22 : @berkani95 Il s'appele pas comme moi il s'appele Dario Ismael Benedetto frro - ThiCarcacha : RT @ibrargmovic: Pov: Sos Dario Benedetto vs Corinthians - ulivilasanchez : RT @ibrargmovic: Pov: Sos Dario Benedetto vs Corinthians - AlvaroSerafini : RT @posta_sports: Dario Ismael Benedetto -

