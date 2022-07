Dalla Germania: “accordo de Ligt-Bayern Monaco!” Innesti a sorpresa di Torino e Salernitana, il sogno del Palermo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Continuano le manovre sul calciomercato della Juventus, in entrata e in uscita. L’argomento caldissimo è quello che riguarda il difensore de Ligt, vero pezzo pregiato della rosa dei bianconeri. Il calciatore è finito nel mirino del Chelsea, ma secondo voci provenienti Dalla Germania sarebbe stato raggiunto un accordo con il Bayern Monaco. Non è stata ancora raggiunta l’intesa tra i due club, la distanza tra domanda e offerta è di circa 20 milioni. I nomi per il sostituto sono sempre quelli di Koulibaly, Bremer, Gabriel e Kimpembe. La Juventus ha riallacciato i contatti con l’Udinese per l’esterno destro Molina, le pretese per il cartellino di sono abbassate. La Lazio ha ufficializzato la cessione di Vavro al Copenaghen. Il Brentford ha raggiunto l’accordo con il Bologna per l’arrivo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 6 luglio 2022) Continuano le manovre sul calciomercato della Juventus, in entrata e in uscita. L’argomento caldissimo è quello che riguarda il difensore de, vero pezzo pregiato della rosa dei bianconeri. Il calciatore è finito nel mirino del Chelsea, ma secondo voci provenientisarebbe stato raggiunto uncon ilMonaco. Non è stata ancora raggiunta l’intesa tra i due club, la distanza tra domanda e offerta è di circa 20 milioni. I nomi per il sostituto sono sempre quelli di Koulibaly, Bremer, Gabriel e Kimpembe. La Juventus ha riallacciato i contatti con l’Udinese per l’esterno destro Molina, le pretese per il cartellino di sono abbassate. La Lazio ha ufficializzato la cessione di Vavro al Copenaghen. Il Brentford ha raggiunto l’con il Bologna per l’arrivo ...

Pubblicità

gippu1 : 'È una statua d'ebano che si sta stagliando nel cielo di Varsavia!'. A 10 anni dal #28giugno 2012 e dalla doppietta… - RenzoCianchetti : RT @Massimi06250625: L'UNIONE EUROPEA, IN MANO AI DEMENTI COMUNISTI: GERMANIA PAGA IL DOPPIO LA METÀ DEL GAS CHE RICEVEVA PRIMA DALLA RUSSIA - Robycop51 : RT @Massimi06250625: L'UNIONE EUROPEA, IN MANO AI DEMENTI COMUNISTI: GERMANIA PAGA IL DOPPIO LA METÀ DEL GAS CHE RICEVEVA PRIMA DALLA RUSSIA - ValentinaCheye1 : RT @Massimi06250625: L'UNIONE EUROPEA, IN MANO AI DEMENTI COMUNISTI: GERMANIA PAGA IL DOPPIO LA METÀ DEL GAS CHE RICEVEVA PRIMA DALLA RUSSIA - 18_agosto : RT @riccardoweiss: In the mean time: tra 6 giorni la Germania non riceverà più Gas dalla Russia. ???????????? -