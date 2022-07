Dalla Francia | “gli avvocati di Mertens a Marsiglia | vuole 2 | 5 milioni netti più bonus”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Si muove la pista marsigliese per Dries. Ne scrive Footmercato che informa sulla presenza deglidiclub che ha appena annunciato Tudor come nuovo allenatore. Footmercato scrive di un’accelerazione del mercato del. Secondo le nostre informazioni, le prime discussioni risalgono allo scorso novembre e, secondo le informazioni del nostro collega Sacha Tavolieri, che siamo in grado di confermarvi, i suoi agenti e il suo avvocato sono a. Stanno discutendo della durata del contratto e dell’importo, Dries vorrebbe un biennale a 2,5più. L'articolo ilNapolista.