Da Parigi – Trasferimenti: Il Flamengo rifiuta le condizioni dell'OM per Luis Henrique (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-06 09:54:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a seguito dell'ultima notizia pubblicata da L'Équipe: Luis Henrique (20) è stato felice di indossare la maglia del Flamengo e di giocare con Gabigol, Felipe Luis o David Luiz. Ma le trattative tra il club carioca e l'Olympique de Marseille per un prestito di un anno sono fallite. Secondo il portale UOL, Pablo Longoria, il presidente del Marsiglia, voleva un prestito con opzione di riscatto obbligatoria e le trattative sono state abbandonate dai vertici del Flamengo, irritati. Questo fallimento ha comunque ravvivato le speranze di Botafogo, dove Luis Henrique si era rivelato e che sarebbe stato pronto ad accettare le condizioni di OM.

