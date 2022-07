Dà fuoco alla sede della Lega vestito da donna, poi fugge: fermato anarchico (Di mercoledì 6 luglio 2022) Gli investigatori hanno denunciato un uomo, classe 1985, accusato di aver incendiato il citofono della sede della Lega fiorentina durante una riunione con gli esponenti del partito. Era già noto alla forze dell'ordine Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Gli investigatori hanno denunciato un uomo, classe 1985, accusato di aver incendiato il citofono delladella Lega fiorentina durante una riunione con gli esponenti del partito. Era già noto alla forze dell'ordine

SusannaCeccardi : Qualche imbecille ha cercato di dare fuoco alla sede della #Lega a #Firenze, in viale Corsica, mentre era in corso… - SecolodItalia1 : Firenze, indagato un anarchico che appiccò il fuoco alla sede della Lega. Si era travestito da donna… - stateofhaiz : @_jodiexnelle_ NON SI DEVONO PERMETTERE DO FUOCO ALLA SEDE SENNÒ COME ABBIAMO DETTO MUOIONO TUTTI TRANNE DUSTIN LI CI STA - carolinascreeks : @_jodiexnelle_ anzi, con quel cero vado a dare fuoco alla sede di netflix - vise_il : Ebbene sì, credo mi darò fuoco di fronte alla sede #Dybala -

