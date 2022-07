Crollo Marmolada, Fugatti: “Bandiere rosse come al mare, così montagna più sicura” (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “In una stagione eccezionale come questa il nostro concetto di attenzione nello spingerci in alta quota deve essere aggiornato. Per questo è opportuno pensare a sistemi di segnalazione del pericolo: le Bandiere rosse sui ghiacciai sotto stress possono aiutare gli escursionisti a compiere scelte sempre più consapevoli”. Lo dice in un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’ il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, che parla dell’idea di introdurre in montagna segnali come quelli esposti sulle spiagge. “Le Bandiere rosse possono essere utili, come i bollettini sui livelli di sicurezza, redatti sulla falsariga di quelli invernali su rischio valanghe e stato delle piste da sci. Fino a domenica”, quando c’è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “In una stagione eccezionalequesta il nostro concetto di attenzione nello spingerci in alta quota deve essere aggiornato. Per questo è opportuno pensare a sistemi di segnalazione del pericolo: lesui ghiacciai sotto stress possono aiutare gli escursionisti a compiere scelte sempre più consapevoli”. Lo dice in un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’ il presidente della Provincia di Trento, Maurizio, che parla dell’idea di introdurre insegnaliquelli esposti sulle spiagge. “Lepossono essere utili,i bollettini sui livelli di sicurezza, redatti sulla falsariga di quelli invernali su rischio valanghe e stato delle piste da sci. Fino a domenica”, quando c’è ...

