Cristiano Malgioglio | le parole che lasciano il segno

(Di mercoledì 6 luglio 2022) In occasione dell’anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà,ha voluto riservare alla collega e amica delletoccanti.rappresenta sicuramente uno dei volti più iconici del panorama televisivo e musicale italiano. Nel corso della sua lunga carriera, ha avuto modo di entrare in contatto con volti simbolo dello show business nazionale, L'articolo proviene da Leggilo.org.

fraversion : su Rai3 arriva Cristiano Malgioglio con Mi casa es tu Casa. Il cantante incontrerà e intervisterà un personaggio fa… - Ale7_23 : RT @Cinguetterai: Non è uno scherzo. Cristiano Malgioglio ha invitato nel suo programma #MiCasaEsTuCasa Chanel Terrero, “il disgaunt di Cen… - par4cadute : freud mi dovrebbe spiegare perché ho sognato che esistesse una biblioteca intitolata a cristiano malgioglio - mariakiara568 : RT @Cinguetterai: Non è uno scherzo. Cristiano Malgioglio ha invitato nel suo programma #MiCasaEsTuCasa Chanel Terrero, “il disgaunt di Cen… - xastuccio : RT @radionorba: Cristiano #malgioglio bentornato al #battitilive -

Dopo il commento dell'Eurovision Song Contest 2022 e il ruolo di giudice a Tale e quale show , la presentazione dei palinsesti 2022 - 23 ha confermato chesarà uno dei protagonisti della Rai anche per la prossima stagione. Oltre alla conferma al tavolo della giuria del talent di Carlo Conti, infatti, l'autore siciliano sarà ...... giorno in cui Raffaella è stata ricordata da tantissimi colleghi del mondo dello spettacolo come Antonella Clerici, ma anchee altri ancora, quali Jessica Morlacchi, che con i ...Cristiano Malgioglio renderà omaggio a Raffaella Carrà nel cuore di Mesagne. Mercoledì 20 luglio, alle ore 22.30, in piazza Vittorio Emanuele, si terrà il concerto “Forte forte forte”. Si tratta di un ...Un cartellone di 15 appuntamenti ad ingresso gratuito per un incrocio di storie e di vite che raccontano l'animo autentico dell'Italia, con un occhio di riguardo a quel lembo di ...