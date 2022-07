Criscitiello: “Battuta su Gomorra-Monza, non ho offeso nessuno. Koulibaly: no alla Juventus” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Michele Criscitiello torna sulla Battuta Gomorra-Monza, il giornalista rivela anche l’ennesimo no di Koulibaly alla Juventus. Michele Criscitiello nel corso della trasmissione SportItalia Calciomercato, chiarisce i contenuti della Battuta Gomorra-Monza. La Battuta del giornalista di SPort Italkia ha avuto grande eco sul web manifestato dall’indignazione del popolo napoletano: “Sul web ho letto che avrei fatto una ‘pessima’ Battuta associando Gomorra al Monza. In realtà ero ironico, ho la massima stima per il club brianzolo che sta facendo benissimo anche sul calciomercato. GoMonza, in inglese, significa ‘vai ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 6 luglio 2022) Micheletorna sulla, il giornalista rivela anche l’ennesimo no di. Michelenel corso della trasmissione SportItalia Calciomercato, chiarisce i contenuti della. Ladel giornalista di SPort Italkia ha avuto grande eco sul web manifestato dall’indignazione del popolo napoletano: “Sul web ho letto che avrei fatto una ‘pessima’associandoal. In realtà ero ironico, ho la massima stima per il club brianzolo che sta facendo benissimo anche sul calciomercato. Go, in inglese, significa ‘vai ...

