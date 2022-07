Crescono i divari tra gli studenti delle scuole del nord e del sud

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - Se la scuola primaria tutto sommato tiene, con dati simili al 2019 periodo pre-pandemia, i problemi si concentrano allesuperiori con importanti differenze trae Sud: il 9,5 per cento deglitermina il percorso di studi con competenze in italiano fortemente inadeguate. È quanto emerge dai datiprove Invalsi 2022, presentati oggi all'università La Sapienza di Roma, che fotografano la situazione della scuola dopo due anni di pandemia tra sospensionelezioni in presenza e didattica a distanza. Nel Mezzogiorno il deficit riguarda il 14,9 per cento, in Calabria il 22,4 per cento. Si chiama dispersione implicita: si aggiunge al fenomeno della dispersione scolastica (chi abbandona gli studi) portando alla maturità individuale e sul mercato del lavoro ragazzi con forti ...