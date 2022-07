Credito, richieste a Fondo di Garanzia verso quota 260 mld (Di mercoledì 6 luglio 2022) Salgono ad oltre 256,8 miliardi le richieste di Garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le Pmi. Attraverso ‘Garanzia Italia’ di Sace i volumi dei prestiti garantiti raggiungono i 42 miliardi di euro, su 6.361 richieste ricevute. Sono questi i principali risultati della rilevazione effettuata dalla task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte ministero dell’Economia e delle Finanze, ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana, MedioCredito Centrale e Sace. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Salgono ad oltre 256,8 miliardi lediper i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati aldiper le Pmi. AttraItalia’ di Sace i volumi dei prestiti garantiti raggiungono i 42 miliardi di euro, su 6.361ricevute. Sono questi i principali risultati della rilevazione effettuata dalla task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte ministero dell’Economia e delle Finanze, ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana, MedioCentrale e Sace. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

stefaniacav : Ma sì, certo! Aggiungiamo ancora qualche passaggio in più ke siamo già lenti come bradipi. Così si allungano così t… - BlowOfTheWind : RT @Gianpa89267191: Tra le richieste di #Conte c’è il taglio degli aiuti militari a Kiev. Poi dice che non è un ipocrita. La verità è che… - AnnaMirtore : @tim4uangie Quante ricariche del credito residuo è possibile fare tramite app MyTIM? Dopo una prima ricarica da 50€… - castell32082033 : RT @Gianpa89267191: Tra le richieste di #Conte c’è il taglio degli aiuti militari a Kiev. Poi dice che non è un ipocrita. La verità è che… - MRZ1977 : RT @Gianpa89267191: Tra le richieste di #Conte c’è il taglio degli aiuti militari a Kiev. Poi dice che non è un ipocrita. La verità è che… -