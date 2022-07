Covid | ultime news Bollettino | 132 274 casi | 94 morti Tasso positività al 28 | 5%

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo 5 mesi salgono a oltre 100 mila iin un giorno in Italia. Processati 464.732 tamponi. Salgono i ricoveri (+355) e le terapie intensive (+20). Allerta del ministro della Salute Speranza per gli ospedali in autunno. Individuata in India una sottovariante del virus: sarebbe ancora più contagiosa ancora di Omicron 5

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Agenzia_Ansa : FLASH | Più di un milione di persone in Italia sono positive al Covid-19. Nelle ultime 24 ore i contagiati sono 71.947. #ANSA - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - infoitinterno : Covid, l'aggiornamento di martedì 5 luglio: oltre 2.600 nuovi positivi padovani nelle ultime 24 ore - infoitinterno : Covid, oltre 12mila nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore -

