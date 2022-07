Covid, secondo booster di vaccino solo al 29% della platea. Il governo lancia una campagna (Di mercoledì 6 luglio 2022) Da giorni gli scienziati – virologi e infettivologi intesta – nonché i medici chiedono di spingere sulla quarta dose di vaccino (o secondo booster) per arginare l’ondata di Omicron. Gli studi hanno dimostrato che la nuova iniezione “triplica la protezione da malattia grave” per gli over 60 ma lo scudo rispetto all’infezione è di breve durata. Una durata che però consentirebbe di arginare il virus in un momento in cui la circolazione è altissima. In tre mesi di disponibilità di quarta dose di vaccino anti-Covid secondo i dati ufficiali è stata somministrata a 1.291.979, il 29,1% della platea quindi meno di 1 su 3. Sono invece 349.803 gli immunocompromessi, il 44, 2% del totale, che hanno ultimato il ciclo vaccinale con il richiamo da almeno 4 mesi. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Da giorni gli scienziati – virologi e infettivologi intesta – nonché i medici chiedono di spingere sulla quarta dose di(o) per arginare l’ondata di Omicron. Gli studi hanno dimostrato che la nuova iniezione “triplica la protezione da malattia grave” per gli over 60 ma lo scudo rispetto all’infezione è di breve durata. Una durata che però consentirebbe di arginare il virus in un momento in cui la circolazione è altissima. In tre mesi di disponibilità di quarta dose dianti-i dati ufficiali è stata somministrata a 1.291.979, il 29,1%quindi meno di 1 su 3. Sono invece 349.803 gli immunocompromessi, il 44, 2% del totale, che hanno ultimato il ciclo vaccinale con il richiamo da almeno 4 mesi. ...

