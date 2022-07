Covid, Salerno e provincia con tasso più alto rispetto alla media (VIDEO) (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – È di cinque punti percentuali in più rispetto alla media nazionale il tasso di incidenza dei nuovi positivi sull’intero territorio della provincia di Salerno. Seconda solo a Napoli per la crescita dei contagi, la città e la sua provincia, però, possono stare tranquilli come ha ribadito oggi in un incontro con i rappresentanti degli organi di informazione, il responsabile dell’Area Covid dell’Asl di Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi. rispetto infatti al comprensorio napoletano, a Salerno non si stanno registrando numeri di pienone all’interno degli ospedali ed in ogni caso, a ribadito Saggese Tozzi, nella maggior parte dei casi Omicron cinque, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– È di cinque punti percentuali in piùnazionale ildi incidenza dei nuovi positivi sull’intero territorio delladi. Seconda solo a Napoli per la crescita dei contagi, la città e la sua, però, possono stare tranquilli come ha ribadito oggi in un incontro con i rappresentanti degli organi di informazione, il responsabile dell’Areadell’Asl di, Arcangelo Saggese Tozzi.infatti al comprensorio napoletano, anon si stanno registrando numeri di pienone all’interno degli ospedali ed in ogni caso, a ribadito Saggese Tozzi, nella maggior parte dei casi Omicron cinque, ...

