Covid oggi Lombardia, 13.681 contagi e 12 morti: a Milano 1.755 casi (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – ?Sono 13.681 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo l'ultimo bollettino di oggi, 6 luglio. Si registrano inoltre altri 12 morti. 1.755 i nuovi casi a Milano città. 40.898 il totale delle vittime da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 52.763, mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta al 25,9%. Salgono i ricoveri in terapia intensiva: sono 29 (+3) e quelli nei reparti ordinari: 1.171 (+68). Più in dettaglio, sono 4.529 i nuovi positivi al Covid registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 1.755 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 1.065 nuovi casi, a Brescia 1.691, ...

