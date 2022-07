Covid oggi Italia, 107.786 contagi e 72 morti: bollettino 6 luglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 107.786 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 6 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 72 morti. 380.035 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 28,4% (ieri era al 28,5%). In aumento i ricoverati con sintomi (+217 da ieri per un totale di 8.220) e le persone in terapia intensiva (+2 da ieri per un totale di 325). Ecco i dati, regione per regione: TOSCANA – In Toscana sono 5.560 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 6 luglio, che portano il totale a 1.239.815 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo riferisce il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 107.786 i nuovida Coronavirus in, 62022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 72. 380.035 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 28,4% (ieri era al 28,5%). In aumento i ricoverati con sintomi (+217 da ieri per un totale di 8.220) e le persone in terapia intensiva (+2 da ieri per un totale di 325). Ecco i dati, regione per regione: TOSCANA – In Toscana sono 5.560 i nuovida coronavirus registrati, 6, che portano il totale a 1.239.815 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo riferisce il ...

