Covid oggi Emilia, 9.016 contagi e 10 morti: bollettino 6 luglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 9.016 i nuovi contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 6 luglio. Si registrano inoltre altri 10 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.609.323 casi di positività. 23.658 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.813 molecolari e 12.845 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 38,1%. Si registrano 10 decessi: 2 in provincia di Piacenza (una donna di 97 e un uomo di 87 anni); 1 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 94 anni); 4 in provincia di Modena (tre donne rispettivamente di 65, 73 e 83 anni e un uomo di 91 anni); 2 in provincia di Bologna (una donna di 91 e un uomo di 88 anni); 1 in provincia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 9.016 i nuovidainRomagna secondo ildi, 6. Si registrano inoltre altri 10. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.609.323 casi di positività. 23.658 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.813 molecolari e 12.845 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 38,1%. Si registrano 10 decessi: 2 in provincia di Piacenza (una donna di 97 e un uomo di 87 anni); 1 in provincia di Reggio(una donna di 94 anni); 4 in provincia di Modena (tre donne rispettivamente di 65, 73 e 83 anni e un uomo di 91 anni); 2 in provincia di Bologna (una donna di 91 e un uomo di 88 anni); 1 in provincia ...

Pubblicità

ladyonorato : A proposito del “ritorno del Covid”, vi lascio le parole del Prof. siciliano Antonio Giarratano: “in T.I 8 ricovera… - TgLa7 : ????#Covid: oggi in Italia 132.274 casi e 94 decessi???? - fabiochiusi : Soprattutto, una cosa mi pare completamente confusa: cosa significhi prendere il Covid oggi, come si è evoluta la m… - Giulia08390249 : RT @DelBounty: 5 anni fa Con il naso che colava,starnutendo e con 5 linee di temperatura si andava al lavoro Oggi andate a tamponarvi E s… - MarcoRandellini : RT @ASampierdarena: Mappa dell'incidenza per data di notifica a 7 giorni per 100mila abitanti nelle province italiane, con le informazioni… -