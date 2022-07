Covid oggi Calabria, 2.539 nuovi contagi e 3 morti: bollettino 6 luglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.539 i nuovi contagi registrati oggi, 6 luglio, in Calabria, su 8.812 tamponi effettuati. Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione ci sono +986 guariti e 1 morto (per un totale di 2.690 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +1.550 attualmente positivi, +13 ricoveri (per un totale di 255) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 8). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.539 iregistrati, 6, in, su 8.812 tamponi effettuati. Secondo ilsull’emergenza-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione ci sono +986 guariti e 1 morto (per un totale di 2.690 decessi). Il, inoltre, registra +1.550 attualmente positivi, +13 ricoveri (per un totale di 255) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 8). L'articolo proviene da Italia Sera.

